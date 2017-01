Astronautas de Francia y EEUU salen al espacio para cambiar baterías de ISS

El astronauta francés Thomas Pesquet realizaba este viernes su primera caminata espacial, en una misión destinada a renovar el sistema de energía exterior de la Estación Espacial International (ISS) con nuevas baterías de iones de litio del tamaño de un refrigerador.

Acompañado por el astronauta estadounidense Shane Kimbrough, ambos encendieron primero la energía de las baterías de sus trajes espaciales para marcar el inicio oficial de la caminata en el espacio a las 11H22 GMT, más de media hora después de lo programado.

Durante la caminata, que debería durar unas seis horas, ambos instalaron y conectaron tres modernas baterías de iones de litio --cada una de las cuales pesa 194 kilos-- para almacenar energía para el laboratorio orbital mientras éste sea ocultado del sol por la sombra de la Tierra.

Doce de las viejas baterías de hidróxido de níquel --de un total de 48 a bordo de la Estación Espacial-- serán reemplazadas por las nuevas de iones de litio en caminatas programadas para este mes. Finalmente, todas las baterías serán cambiadas.

Tres horas después del inicio de la salida, todo transcurría sin contratiempos y los dos astronautas habían terminado de instalar las tres baterías con mucha anticipación respecto al horario previsto, indicó un comentarista en el canal de la Nasa.

Shane Kimbrough, de 49 años, comandante de la tripulación de la ISS, ya había realizado una primera salida de 6 horas y 35 minutos la semana pasada con su compatriota Peggy Whitson, para instalar las tres primeras baterías.

. @Astro_Kimbrough works to step into the foot restraint that'll allow him to fix a broken camera light: https://t.co/mzKW5uDsTi #spacewalk pic.twitter.com/rgLV7ejzsq

After around 5.5 hours, the duo is only one task away from completing today’s #spacewalk. Watch the rest live: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/1ffE7AHhPm