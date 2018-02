Astronautas de Japón y EEUU en caminata espacial para reparar brazo robótico de ISS

Un astronauta japonés y uno estadounidense realizan este viernes una caminata espacial para reparar el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional (ISS) y guardar equipos en un depósito.

Es la primera caminata en el espacio para Norishige Kanai, de la agencia aeroespacial japonesa (JAXA), y la cuarta para su contraparte estadounidense Mark Vande Hei.

Prevista para que dure seis horas y media, la expedición comenzó a las 12H00 GMT, cuando el par de astronautas activaron sus trajes espaciales a alimentación por baterías antes de salir al vacío espacial.

El objetivo es mover algunas partes del brazo robótico de la estación espacial, fabricado por Canadá y conocido como Canadarm2, una pieza vetusta pero clave que ha sido objeto de reparaciones en meses recientes.

El brazo robótico es usado para mover equipo pesado alrededor del laboratorio en órbita, pero sirve igualmente para asir las naves de carga que con regularidad llegan para aprovisionar la ISS y poderlas atracar.

Esta vez, los astronautas deben mover una de las "manos", conocidas en lenguaje técnico como Latching End Effector (LEE), desde un depósito hasta la escotilla de aislamiento Quest para que pueda retornar a la Tierra en una futura misión y pueda ser colocada de nuevo.

Es la caminata 208 en la historia de la estación espacial para su ensamblaje y mantenimiento, y la tercera este año.

"Esta LEE fue reemplazada durante la expedición 53 de caminata espacial en octubre de 2017", dijo la NASA en un comunicado.

"También transportarán un LEE viejo pero funcional que fue separado del brazo durante una caminata el 23 de enero, para moverlo desde su depósito temporal fuera de la escotilla a un depósito de largo plazo". Esa mano permanecerá en la ISS como repuesto.

Kanai, un médico y submarinista oriundo de Tokio de 41 años, conocido como "Neemo", era un teniente de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón antes de convertirse en astronauta en 2009.

Es el cuarto astronauta japonés en realizar una caminata espacial.

