Celebrarán 150 años de tabla periódica de elementos químicos

En este despacho sobre la tabla periódica de elementos, publicado el 29 de enero, The Associated Press reportó erróneamente el año de su publicación. La tabla periódica de elementos químicos se publicó por primera vez en 1869, no en 1969.

A continuación, la versión corregida de la historia:

La tabla periódica de elementos químicos está celebrando 150 años de existencia, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebrará este hito con un año de eventos.

Todas las personas que han estudiado química reconocen la tabla, que organiza los elementos químicos según la cantidad de protones que tiene cada átomo y otras propiedades. El científico ruso Dmitry Mendeleev publicó la primera de estas tablas en 1869.

La UNESCO comenzó el martes la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos con una ceremonia a la que asistieron personalidades como un ganador del premio Nobel de Química y el ministro de Ciencias de Rusia.

Otras actividades de esta celebración son una competencia en línea para estudiantes de secundaria sobre la tabla y llevar experimentos científicos a escuelas de todo el mundo.