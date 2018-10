Científicos instan a la NASA a ampliar la búsqueda de vida en el espacio

Expertos de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EE.UU. ( NASEM, en sus siglas en inglés) instaron hoy a la NASA a ampliar la búsqueda de vida en el espacio y abogaron por hacer de la astrobiología una parte integral de las misiones de la agencia espacial estadounidense.

"Estamos en un momento crítico para la exploración de vida en el universo; los descubrimientos y el desarrollo de tecnologías nos permiten oportunidades emocionantes en este campo", apuntó en una rueda de prensa en Washington la profesora de la Universidad de Toronto y miembro de las NASEM, Barbara Sherwood.

Las NASEM publicaron hoy un informe que apunta que para avanzar en la busca de vida en el universo, la NASA "debe apoyar la investigación en una gama más amplia de biomarcadores y entornos", en el contexto de sus misiones.

Los recientes avances científicos en el campo, de acuerdo a los autores, "brindan muchas oportunidades para fortalecer el papel de la astrobiología en las misiones de la NASA y aumentar la colaboración con otros campos científicos y organizaciones".

En este sentido, Sherwood aseguró que los programas y misiones de la NASA "deben reflejar un enfoque dedicado a la investigación y exploración de la habitabilidad en el subsuelo de los planetas".

"A la luz de los recientes descubrimientos en la Tierra, Marte, los mundos oceánicos y los exoplanetas, el informe recomienda una perspectiva más amplia que incluye entornos subsuperficiales como objetivos para la búsqueda de vida", detalló.

En concreto, Sherwood consideró que las mediciones espectroscópicas y las misiones de imágenes de alto contraste permitirán, durante las próximas dos décadas, la caracterización de atmósferas de exoplanetas y la búsqueda de posibles biomarcadores para exoplanetas terrestres que orbitan estrellas enanas.

"Las estrategias de búsqueda exitosas para la vida deben integrar la idea de que la vida no tiene que ser como nosotros la conocemos", aseveró el investigador de la Institución Carnegie para la Ciencia, Alan Boss, también presente en la rueda de prensa.

En su intervención, Boss indicó que las estimaciones actuales de diferentes estudios señalan que seis de cada diez estrellas tienen planetas similares a la Tierra, un dato que sugiere también que la humanidad debe extender sus misiones para encontrar vida extraterrestre.

Las NASEM son instituciones privadas sin ánimo de lucro que desarrollan análisis "independientes y objetivos" y asesoran al Gobierno estadounidense en decisiones de políticas públicas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la medicina, de acuerdo a su propia web.

Interested in reading our newest report, An #Astrobiology Strategy for the Search for Life in the Universe? Read the full report here for free: https://t.co/wzAoD0QQxY #SearchforLife @NASA pic.twitter.com/OLel9p2F4H