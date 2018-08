Cosmonautas de la estación sueltan satélites

Cosmonautas rusos están en una caminata espacial para colocar en órbita diminutos satélites e instalar una antena para rastrear el vuelo de aves en la Tierra.

Oleg Artemyev y Serguei Prokopiev salieron de la Estación Internacional al espacio el miércoles. Su primera tarea es soltar cuatro pequeños satélites, tras lo cual conectarán una antena y otro equipo para el proyecto alemán Icarus, para rastrear animales. Icarus comenzará a monitorear los movimientos de mirlos y tórtolas con pequeños anillos de GPS, y seguidamente a otras aves, murciélagos y animales más grandes.

El director del proyecto, Martin Wikelski, del Instituto Max Planck de Ornitología en Alemania, dijo que los científicos pueden entender mejor el comportamiento de los animales por medio de observaciones a largo plazo. Dijo que el objetivo es la protección de la fauna.

Spacewalk day! Two cosmonauts will go for a stroll outside the @Space_Station to install equipment for an animal-tracking system, release mini-satellites and collect microorganisms exposed to the vacuum of space.

📹 Coverage by @NASA TV, 17:15 CEST 👉 https://t.co/6kHeclmOsy pic.twitter.com/LpmcGhJRYR

— Human Spaceflight (@esaspaceflight) 15 de agosto de 2018



Russian spacewalkers Oleg Artemyev and Sergey Prokopyev began a spacewalk when they opened the hatch of the Pirs airlock at 12:17 p.m. EDT. #AskNASA https://t.co/sEhEXtssvd pic.twitter.com/9GztwuG20t

— Intl. Space Station (@Space_Station) 15 de agosto de 2018