Descubren nuevas ranas diminutas en India

Cuatro nuevas especies de ranas diminutas, tan pequeñas que caben en una uña, fueron descubiertas en una zona montañosa del sur de India, según un informe publicado el martes.

Los científicos que las hallaron pasaron cinco días estudiando la rica fauna de la cadena montañosa de los Ghats Occidentales (suroeste de India), indica el estudio, aparecido en la publicación científica PeerJ.

"Las especies diminutas son localmente abundantes y están bastante extendidas pero probablemente pasen desapercibidas por su tamaño extremadamente reducido, su hábitat discreto y sus sonidos, similares a los de los insectos", declaró la investigadora Sonali Garg, citada en el artículo.

Estas ranas minúsculas miden hasta 15,4 milímetros y viven en la vegetación forestal húmeda.

El equipo también dio cuenta del descubrimiento de otras tres especies de ranas nocturnas o Nyctibatrachus.

Las ranas nocturnas indias se separaron evolutivamente de las otras ranas hace 70 u 80 millones de años, formando un grupo especialmente antiguo.

En la última década se registraron más de cien especies nuevas de ranas en la región pero los científicos advierten contra los riesgos ecológicos que amenazan su supervivencia.

" Un tercio de las ranas de los Ghats occidentales ya están en peligro de extinción", avisó S.D. Biju, director de la investigación.

Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de 2016 advertía que en 2020 la población global de peces, aves, anfibios, mamíferos y reptiles podría ser dos tercios menor a la de cincuenta años antes.

PeerJ Author interview with Sonali Garg on seven new species of Night Frogs https://t.co/BwMOGLZWLm pic.twitter.com/zRNdJA6Adz