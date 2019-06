Estudio dice que las focas pueden imitar sonidos de palabras

Investigadores en Escocia dijeron que las focas grises son capaces de imitar los sonidos de palabras y de canciones sencillas.

El estudio realizado por la Universidad de St. Andrews reveló que tres focas amaestradas eran capaces de imitar pedazos de canciones conocidas.

Los investigadores publicaron sus conclusiones el jueves, con un video de las tres focas. El estudio les permitió conocer mejor la evolución del aprendizaje vocal y el desarrollo del lenguaje en el ser humano.

También indica que las focas grises podrían servir de modelo para estudiar los trastornos del habla, ya que usan el canal vocal de la misma manera que el ser humano.

Grey seals can copy human speech and songs, new research carried out at the Scottish Oceans Institute reveals.



The research published in @CurrentBiology found that seals could be a new model system to study speech disorders.