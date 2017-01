Eugene Cernan, el último astronauta en caminar en la Luna, muere a los 82 años

El astronauta Eugene Cernan, el último hombre en poner los pies en la Luna, murió este lunes a los 82 años, informó la NASA.

Cernan fue el comandante de la nave Apolo 17 en el que fue su tercer vuelo espacial y la última misión tripulada de Estados Unidos a la Luna en diciembre de 1972.

"Estamos apenados por la pérdida del astronauta retirado de la NASA Gene Cernan, el último hombre en caminar sobre la Luna", dijo la agencia espacial estadounidense en Twitter.

De acuerdo con un comunicado de la familia divulgado por la NASA, Cernan, un oficial de la Marina retirado, murió por complicaciones de salud.

"Es con enorme tristeza que compartimos la partida de nuestro querido esposo y padre", escribió la familia.

"Nuestra familia está desconsolada, por supuesto, y realmente apreciamos los pensamientos y las oraciones de todos. Gene, como era conocido por muchos, era un marido, padre, abuelo, hermano y amigo amoroso", agregó el comunicado.

"Incluso con 82 años, Gene seguía compartiendo con pasión su deseo de ver la continua exploración humana del espacio y animando a los líderes de nuestra nación y a los jóvenes a no permitir que él siguiera siendo el último hombre en caminar sobre la Luna".

La comunidad espacial enseguida homenajeó a Cernan a través de Twitter.

"Entristecido por la pérdida del pionero, aviador de la marina, astronauta y amigo #RIP #lastmanonthemoon," escribió el astronauta estadounidense ya retirado Scott Kelly.

"Ad Astra, Gene," tuiteó el Centro Espacial de la NASA Kennedy, usando la expresión en latín que significa "hasta las estrellas".

"Lamentamos la pérdida de nuestro amigo Gene Cernan, el último hombre de la luna y un héroe durante años", comunicó el Museo Nacional del Aire Smithsonian. "Buena suerte al mando del Apollo 17."

"Todo tiene tres dimensiones cuando miras a la Tierra en todo su esplendor, en toda su gloria, azules multicolores por los océanos y blancos por las nieves y las nubes", dijo el astronauta tras su última misión en 2007 en una entrevista con la NASA.

"Me gustaría recordar que el desafío de Estados Unidos de hoy ha forjado el destino de muchos hombres de mañana", dijo cuando abandonó la luna por última vez.

Cernan se retiró de la Marina y de la NASA en 1976, y pasó a trabajar en el sector privado y como comentarista de televisión sobre vuelos de vehículos espaciales.

En 2016 se estrenó "El último hombre en la luna", un documental sobre su vida.

Su muerte sobreviene un mes después de la de otra leyenda del espacio: John Glenn, el primer estadounidense que orbitó la Tierra. En diciembre, Glenn fue el último de los siete astronautas que lideraron el primer programa espacial de Estados Unidos, en 1959, en fallecer.

"Verdaderamente, Estados Unidos ha perdido un patriota y un pionero que contribuyó a dar forma a grandes ambiciones destinadas a hacer cosas que la raza humana nunca había hecho antes", dijo el administrador de la NASA Charles Bolden sobre Cernan.

El astronauta dejó a su esposa Jan, una hija, dos hijastros y nueve nietos, informó la familia.

