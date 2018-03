Falta de pruebas privó a Hawking del premio Nobel

Stephen Hawking tuvo innumerables reconocimientos de sus pares por poseer una de las mentes más brillantes de la ciencia, pero nunca le dieron el premio Nobel porque sus ideas no pudieron ser demostradas.

El comité Nobel busca pruebas, no grandes ideas. Hawking era un teórico, un pensador profundo y sus meditaciones acerca de los agujeros negros y el origen y naturaleza del universo no han obtenido las pruebas contundentes necesarias para ganar los premios, según sus colegas.

"El premio Nobel no se otorga a la persona más inteligente, ni siquiera al que hace el mayor aporte a la ciencia. Se otorga a los descubrimientos", explicó el físico Sean Carroll, del Instituto de Tecnología de California. "Las mejores teorías de Hawking no han sido sometidas a la prueba experimental, por eso no ha ganado un premio".

Se suele comparar a Hawking con Albert Einstein, que sí obtuvo el Nobel, pero el premio no fue por su famosa teoría de la relatividad, sino por su descripción del efecto fotoeléctrico y solo después de que lo verificó Robert Milliken, afirmó Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard.

La teoría de las ondas gravitatorias _insinuada por Einstein_ solo obtuvo el galardón mayor de la ciencia cuando se efectuaron observaciones directas de las leves ondulaciones en el espacio y el tiempo. La teoría de Peter Higgs sobre la llamada "partícula de Dios", el bosón de Higgs, solo obtuvo el Nobel después que el gran colisionador de partículas europeo la descubrió.

"En todos los casos de trató de una predicción verificada experimentalmente", dijo Loeb.

El mayor aporte de Hawking _de que no todo es absorbido por un agujero negro sino que escapa cierta radiación, conocida como "radiación de Hawking_ podría ser demostrado si los astrónomos encontraran los agujeros negros del tamaño adecuado. Los agujeros negros más pequeños, los que poseen la masa de un asteroide, probablemente producirían más radiación de Hawking que los más grandes, dijo Loeb.

"Se han buscado miniagujeros negros con esta masa, pero hasta ahora no los han encontrado", dijo Hawking en una conferencia en 2016. "Es una pena, porque en ese caso yo hubiera ganado el premio Nobel".

El astrónomo de NASA galardonado con el Nobel John Mather piensa que difícilmente el premio habría cambiado la vida de Hawking. En todo caso, "todos aman el trabajo de Stephen".

Un vocero de la Academia Real de Ciencias sueca, que otorga el Nobel de física, dijo que Hawking "fue un gran científico que hizo aportes importantes a la ciencia".

El vocero Goran Hansson dijo que la muerte de Hawking "es una pérdida para el mundo de la ciencia". Bajo las normas del Nobel, se negó a opinar públicamente si merecía el premio.

Hawking es la prueba de que los premios tal vez no son tan importantes, dijo Loeb: "Creo que su trayectoria demuestra que hay mucho más que el premio Nobel".