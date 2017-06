Hallan 10 nuevos exoplanetas potencialmente habitables

El equipo del telescopio espacial Kepler de la NASA anunció el lunes el descubrimiento de 219 posibles exoplanetas, incluyendo diez de un tamaño similar al de la Tierra donde hipotéticamente podría existir agua en estado líquido y permitir la vida.

En total, 4.034 potenciales exoplanetas han sido detectados por Kepler, de los cuales 2.335 han sido confirmados por otros telescopios.

Cerca de 50 de estos planetas, llamados así porque están situados fuera del Sistema Solar, son de un tamaño cercano al de la Tierra y se encuentran en la zona habitable de sus estrellas, incluyendo los últimos diez cuya existencia se dio a conocer el lunes.

De este medio centenar de planetas potencialmente hermanos de la Tierra, más de 30 han sido confirmados.

"Este meticuloso catálogo es el fundamento científico que permitirá responder directamente a una de las cuestiones más candentes en astronomía, que es determinar el número de planetas hermanos de la Tierra" en la Vía Láctea, explicó Susan Thompson, integrante del grupo de científicos del equipo Kepler y del instituto SETI, dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

Estos últimos descubrimientos fueron anunciados a la prensa en el marco de la conferencia "Fourth Kepler and K2 Science" que se celebra esta semana en el centro de investigación Ames de la NASA, en California.

En esta conferencia se presentó la versión final y la más completa y detallada del catálogo de los exoplanetas descubiertos a partir de datos recogidos durante cuatro años de observaciones de ese telescopio.

Kepler fue lanzado en 2009, pero su misión original finalizó inesperadamente en 2013 debido a un fallo de sus giroscopios.

El telescopio ha escrutado 150.000 estrellas en la constelación de Cygnus.

