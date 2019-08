Julio 2019 fue el mes más caluroso registrado en la historia, según agencia europea

El mes de julio pasado fue el más caluroso en el mundo desde que se miden las temperaturas, justo por encima del registrado en el mismo mes en 2016, según datos del servicio europeo Copernicus sobre el cambio climático.

"Julio es generalmente el mes más caliente del año en el mundo, pero según nuestros datos [el de este año] fue el más caluroso desde que se hacen las mediciones", declaró este lunes en un comunicado el jefe del servicio, Jean-Noël Thépaut.

"Con la continuación de las emisiones de gas de efecto invernadero y el impacto en el aumento mundial de las temperaturas, se seguirá batiendo récords", dijo Thépaut.

Según los datos de Copernicus, el mes de julio de 2019 fue un 0,04 ºC más caluroso que el mes de julio de 2016, año del récord precedente, marcado por la influencia del fenómeno climático de El Niño.

La temperatura del mes de julio de 2019 fue un 0,56 ºC más elevada que el promedio del período 1981-2000, indicó Copernicus.

Representa casi un 1,2 °C por encima del nivel preindustrial, base de referencia de los expertos de la ONU sobre el clima.

La diferencia entre julio de 2019 y julio de 2016 es tan leve que otros organismos que colectan y analizan los datos de forma diferente podrían llegar a otra conclusión, advirtió sin embargo el organismo europeo.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos todavía no publicó sus conclusiones sobre el mes de julio de este año.

📢 July #temperature highlights from #Copernicus #C3S:



- European temperatures just above 1981-2010 average

- Short & intense heatwave in western Europe, cooler in eastern Europe

- Globally July 2019 may have been warmest month on record



