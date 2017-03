Menú cavernícola: Rinoceronte en Bélgica, hongos en España

Comer como un cavernícola depende de dónde está la cueva, revela un nuevo estudio. En Bélgica, el neandertal mascaba carne de oveja o de rinoceronte lanudo, mientras que en España la dieta consistía de hongos, piñones y nueces.

Los científicos pudieron echar un vistazo a la cocina de tres neandertales al raspar la placa sobre los dientes y estudiar el ADN.

Sus descubrimientos refutan una idea equivocada muy difundida, de que la dieta del hombre de las cavernas consistía casi exclusivamente de carne. También hallaron indicios de que un adolescente enfermo alivió su dolor con versiones primitivas de penicilina y aspirina.

Alan Cooper, director del Centro Australiano de ADN Antiguo, dijo que los ensayos genéticos revelaron la dieta del neandertal belga de hace 42.000 años: ovejas y rinocerontes que pastaban en las cercanías.

El estudio apareció en la edición del miércoles de la revista Nature.

