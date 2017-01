Muere ejemplar de un ave en extinción; quedan solo 145

Un ejemplar de un ave que solo sobrevive en cautiverio ha muerto en el aviario del Zoológico Nacional Smithsonian.

Funcionarios del parque dijeron el martes en un comunicado que el alción micronesio de Guam (Todiramphus cinnamominus) murió el sábado a los 17 años. Añadieron que en todo el mundo sobreviven apenas 145 ejemplares de la especie.

El diario Washington Post informó que el alción micronesio fue diezmado por la culebra arbórea marrón, introducida accidentalmente en la isla de Guam poco después de la Segunda Guerra Mundial. Para principios de los años de 1980 quedaban apenas 30 ejemplares. La amenaza de extinción generó una enérgica campaña de salvamento.

El zoológico dijo que si bien el ave muerta no procreó, fue "un excelente embajador para su especie".

