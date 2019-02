635x357 NASA a punto de declarar perdida sonda Opportunity en Marte. MARCIA DUNN (Associated Press)

La NASA hará un último intento de restablecer la comunicación con la sonda Opportunity en Marte, antes de darla por perdida para siempre.

La sonda dejó de transmitir información desde hace ocho meses tras una intensa tormenta de polvo. Un polvo espeso oscureció el cielo marciano a mediados del año pasado y bloqueó durante meses la luz del Sol a los paneles fotovoltaicos del aparato.

La NASA dijo el martes que transmitirá una última serie de comandos de recuperación, además de los más de 1.000 ya enviados. Si no hay respuesta para el miércoles —como la NASA cree será el caso— la sonda será declarada muerta, 15 años después de su llegada al planeta rojo.

Los miembros del equipo están examinando los logros de Opportunity, como haber confirmado que alguna vez corrió agua en Marte. La sonda es la que más tiempo había durado funcionando en Marte. Además de su resistencia, la nave de seis ruedas recorrió un trayecto récord de 45 kilómetros (28 millas).

Su hermana gemela, la sonda Spirit, fue declarada muerta en 2011, un año después de atascarse en la arena y cesar comunicación.

Ambas sondas rebasaron las expectativas de vida útil y logros, en lados opuestos de Marte. Las naves, del tamaño de un carrito de golf, fueron diseñadas para que ejecutaran actividades geológicas durante solo tres meses después de que descendieran en Marte en enero de 2004, dentro de unas bolsas amortiguadoras llenas de aire que rebotaron en el planeta rojo. Las sondas habían despegado de Cabo Cañaveral con un mes de diferencia en 2003.

No es más sencillo decir adiós al Opportunity que al Spirit, dijo el director del proyecto, John Callas, a The Associated Press.

“Es como un ser querido que está desaparecido, y uno mantiene la esperanza de que aparecerá y estará sano”, agregó. “Pero cada día que pasa disminuye esa posibilidad y en algún momento hay que decir ‘basta’ porque la vida sigue”.