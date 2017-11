La NASA lanza un satélite meteorológico de nueva generación

Después de algunos aplazamientos, la NASA lanzó al espacio el sábado un satélite de nueva generación diseñado para monitorear el clima alrededor del mundo y mejorar los pronósticos meteorológicos.

El satélite, llamado Sistema de Satélite Polar Conjunto 1 (JPSS-1), es un proyecto conjunto de la agencia espacial estadounidense NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que proporciona informes y pronósticos meteorológicos.

El satélite fue lanzado en un cohete Delta II desde la Base Vandenberg de la Fuerza Aérea en California a la 01h47 de la madrugada (09h47 GMT) del sábado.

Orbitará la Tierra 14 veces cada día de un polo al otro a 824 kilómetros sobre el planeta, "proporcionando una cobertura global completa dos veces al día", dijo la NASA.

El satélite "es el primero de una serie de cuatro satélites meteorológicos operacionales de nueva generación de la NOAA, lo que representa grandes avances en las observaciones destinadas a pronósticos meteorológicos y monitoreo ambiental intensos", agregó.

EL JPSS-1 "lleva una serie de instrumentos avanzados diseñados para hacer mediciones globales en las condiciones atmosféricas, terrestres y marítimas, desde las temperaturas en la superficie del mar, cenizas volcánicas, intensidad de los huracanes y muchas más", explicó la NASA.

Además, cuatro satélites en miniatura, llamados 'CubeSats' (satélites con forma de cubo), serán liberados en el espacio en esta misma misión.

Estos 'CubeSats' pertenecen a cuatro universidades estadounidenses y serán puestos en órbita una vez que el satélite haya sido desplegado en el espacio, indicó la NASA.

Dos intentos previos de lanzamiento de este satélite de nueva generación habían sido cancelados, uno por fuertes vientos y otro por problemas técnicos.

3rd time was a charm! A great day for #JPSS1. Keep watching live coverage; we've got a few milestones to go. pic.twitter.com/0ecCMuHIfa