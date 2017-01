NASA anuncia dos misiones para estudiar una era temprana del sistema solar

La agencia espacial estadounidense NASA anunció el miércoles dos misiones a asteroides para estudiar una de las etapas más tempranas de la historia del sistema solar.

Las misiones han sido bautizadas como Lucy y Psyche, y la NASA espera que se inicien en 2021 y 2023 respectivamente.

El período del que la NASA quiere saber más es una era de unos 10 millones de años después del nacimiento del sol.

La misión Lucy, nombrada así por el famoso fósil homínido encontrado en Etiopía en 1974, implicará el envío de una nave espacial robótica para estudiar asteroides llamados Trojan de Júpiter. Se cree que estas son las reliquias de una era muy temprana en la historia del sistema solar.

"Es una oportunidad única", dice Harold Levison, principal investigador en la misión Lucy.

"Debido a que los trojans son remanentes de la materia principal que formó planetas exteriores, conservan la pista vital para descifrar la historia del sistema solar. Lucy, como el fósil humano del que tomó su nombre, revolucionará el entendimiento de nuestros orígenes".

En tanto, la misión Psyche tiene el enorme objetivo de explorar un tipo de asteroide de metal llamado 16 Psyche, que está tres veces más lejos del sol que de la Tierra.

La mayoría de los asteroides son de roca o hielo pero éste se cree que es mayormente de acero y níquel, como el núcleo de la Tierra.

La NASA dijo que los científicos consideran la posibilidad de que Psyche pudiera ser un núcleo expuesto de un antiguo planeta tan grande como Marte, pero que su exterior rocoso se deshizo debido a unas violentas colisiones hace miles de millones de años.

La misión ayudará a los científicos a comprender cómo planetas y otros cuerpos se separaron y formaron capas, núcleo, mantos y cortezas al principio de sus historias.

"Esta es una oportunidad para explorar un nuevo tipo de mundo, no uno de roca o de hielo, sino de metal", dijo el principal investigador de la misión Psyche, Lindy Elkins-Tanton, de la Universidad del estado de Arizona en Tempe.

