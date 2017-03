La NASA presenta un reloj atómico para mejorar la navegación en el espacio

La agencia aeroespacial estadounidense (NASA) presentó un nuevo reloj atómico con el que espera mejorar y simplificar la navegación por el espacio.

A través de un comunicado, la NASA desveló el Deep Space Atomic Clock, un nueva generación de relojes atómicos desarrollada en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) que tiene el organismo en la ciudad californiana de Pasadena.

La NASA informó que el pasado mes integró este nuevo instrumento en el satélite Surrey Orbital Test Bed que se lanzará a finales de este año.

"La precisión (a la hora de medir el tiempo) juega un rol crítico en la navegación especial y será especialmente importante para las misiones futuras en el espacio sideral", detalló la nota oficial de la agencia.

La NASA explicó que la mayoría de los dispositivos de exploración espacial usan un método de rastreo de doble sentido por el que una antena en la Tierra lanza una señal y posteriormente, tras recibir el retorno de la nave, calcula la distancia a la que se encuentra la nave y determina si se debe variar o mantener el rumbo.

En cambio, este nuevo reloj atómico permitirá que los datos se procesen directamente en la nave, por lo que ya no será necesaria la señal de retorno hasta la Tierra.

Deep Space Atomic Clock is one tick closer to launch. This #NASAtech sets to improve space navigation & timekeeping https://t.co/gMN1v6MPm2 pic.twitter.com/UVvuo1ZEhJ