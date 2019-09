Pitt a astronauta: ¿Quién lo hizo mejor, Clooney o yo?

Brad Pitt, astro de la nueva película espacial "Ad Astra", le hizo una pregunta apremiante a un astronauta de la vida real.

"¿Quién fue más creíble? ¿Clooney o Pitt?"

En una llamada televisada el lunes, el astronauta de la NASA Nick Hague respondió que Pitt, "absolutamente", arrancándole una carcajada al actor. George Clooney, otro superastro de Hollywood amigo de Pitt, protagonizó en 2013 la épica espacial "Gravity" (“Gravedad”) de Alfonso Cuarón.

Hague y el resto del equipo en la Estación Espacial Internacional pudieron ver hace unas semanas "Ad Astra", que se estrena en la Tierra este viernes.

Pitt interpreta a un astronauta que viaja por el sistema solar en busca de su padre. El filme incluye tomas reales de la luna y de Marte hechas por la NASA.

"¿Cómo nos fue? ¿Qué tal quedó nuestra gravedad cero?", preguntó Pitt desde la sede de la NASA en Washington.

The Exp 60 crew started the week on space biology as a new crew on Earth prepped for launch on Sept. 25. Also, Brad Pitt called up to @AstroHague today. https://t.co/D8Y2jjEmrl pic.twitter.com/gaxzRH0gJG