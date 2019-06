Productor de semillas de verduras gana premio de alimentos

Un productor de semillas de Holanda que habría llevado a Filipinas, Tailandia, Indonesia y más de 60 países semillas de verduras de alta calidad y resistentes a plagas es el ganador del Premio Mundial de Alimentos 2019 que otorga la World Food Prize Foundation.

Simon Groot, es un productor de semillas de sexta generación, comenzó a buscar mejores semillas de verduras en el sureste de Asia en 1981 para ayudar a los agricultores.

El premio fue anunciado el lunes en el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La fundación que otorga el premio de un cuarto de millón de dólares tiene su sede en Des Moines, Iowa.

Groot recibirá el premio el 17 de octubre en una ceremonia en el capitolio de Iowa.

El galardón fue creado por el premio Nobel de la Paz Norman Borlaug en 1986 para resaltar a científicos y otros que han mejorado la calidad y disponibilidad de alimentos.

Congratulations to Simon Groot on being announced as the the 2019 @WorldFoodPrize Laureate! His lifelong passion for seeds transformed the lives of millions of farmers and their families & is helping #endhunger. #FoodPrize19 pic.twitter.com/IvaYt1m6B2