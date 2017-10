Rusia lanza un satélite europeo de observación de la Tierra

Rusia lanzó este viernes un satélite europeo para vigilar la atmósfera terrestre, según las imágenes retransmitidas en directo en la página web de la agencia espacial rusa, Roskosmos.

Un cohete Rockot con el satélite Sentinel-5P despegó a las 09H27 GMT del cosmódromo de Plessetesk, en el norte de Rusia.

El dispositivo Sentinel-5P fue puesto en su "órbita final 79 minutos después del lanzamiento", precisó la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

"El satélite Sentinel-5P está en órbita y nuestro equipo tendrá que controlar y dirigir esta misión durante su vida operativa y mantenerla durante los siete próximos años o más", declaró el director de la ESA, Jan Woerner, citado en el comunicado.

La primera señal del satélite fue recibida en Suecia 93 minutos después del lanzamiento, según el comunicado.

El Sentinel-5P, de 820 kilos, "podrá cartografiar diariamente el conjunto del planeta", indicó la ESA y servirá para "establecer previsiones de la calidad del aire" en el marco del programa Copérnico de la Unión Europea para la vigilancia del medio ambiente.

El satélite medirá las concentraciones de aerosoles y de numerosos oligogases como el dióxido de nitrógeno, ozono, formaldehído, dióxido de azufre, metano o monóxido de carbono; gases que influyen en la salud de los humanos y en el clima.

También aportará informaciones sobre las emisiones de ceniza volcánica, indispensables para la seguridad del tráfico aéreo, o sobre las concentraciones de radiaciones UVA, peligrosas para la piel.

