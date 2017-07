Sonda de la NASA escudriña con éxito la Gran Mancha Roja de Júpiter

Una nave espacial de la NASA, Juno, ha escudriñado con éxito este martes dentro de la enorme tormenta que desde hace siglos hace estragos en Júpiter, la llamada Gran Mancha Roja, y sus primeras fotos deberían divulgarse en los próximos días, dijo el martes la agencia espacial.

"¡Mi último acercamiento a Júpiter ha sido completado!", afirma un post de la cuenta de Twitter @NASAJuno. "Todos los instrumentos científicos y JunoCam estuvieron operativos para recolectar datos", agregó.

La nave no tripulada de la NASA estuvo más cerca de Júpiter que ninguna otra antes, en el marco de un largo viaje que podría arrojar nueva luz sobre las fuerzas que mueven la Gran Mancha Roja del planeta.

"La misteriosa Gran Mancha Roja de Júpiter es probablemente el rasgo más conocido de Júpiter", dijo Scott Bolton, principal investigador de Juno en el Southwest Research Institute de San Antonio (Texas, sur de Estados Unidos). "Esta monumental tormenta ha hecho estragos durante siglos en el mayor planeta del sistema solar", añadió.

La tormenta se parece a un nódulo rojo arremolinado, de unos 16.000 km de ancho, sobre la superficie del planeta, sostienen los expertos. Ha sido observada desde 1830 y tal vez exista desde hace 350 años, afirmó la agencia espacial estadounidense. Se cree que la tormenta se ha reducido en años recientes.

"Ahora finalmente veremos un poco más de cerca y personalmente a qué se parece esa tormenta", agregó Bolton.

La nave espacial partió de Cabo Cañaveral (Florida, sureste) en agosto de 2011, en una misión para estudiar los orígenes, estructura, atmósfera y magnetósfera de Júpiter.

El sobrevuelo de la Gran Mancha Roja se produjo a las 01H55 GMT de este martes, cuando Juno se posó unos 9.000 km por encima de la tormenta roja.

