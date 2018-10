La Soyuz MS-08 se desacopla de la EEI en su viaje de regreso a la Tierra

La nave rusa Soyuz MS-08, con tres astronautas a bordo, se ha desacoplado de la Estación Espacial Internacional (EEI) para emprender su regreso a la Tierra, según informó el Centro de Control de Vuelos espaciales situado en las afueras de Moscú.

Está previsto que en torno a las 10.15 hora GMT el aparato encienda los motores de frenado y que sobre las 11.19 GMT el módulo de descenso se separe del resto de la nave para entrar minutos después en la atmósfera terrestre.

De acuerdo al plan establecido, la nave debe aterrizar sobre las 11.45 GMT en un lugar situado a 146 kilómetros al sureste de la ciudad kazaka de Zhezkazgán.

En la Soyuz MS-08 viajan, tras cumplir una misión de 197 días en la EEI el cosmonauta ruso Oleg Artémiev y los astronautas de la NASA Andrew Feustel y Richard Arnold.

Mientras la nave estaba acoplada a la EEI, los miembros de la 56a expedición dieron 3.152 vueltas a la Tierra, el equivalente de un viaje de más de 134 millones de kilómetros, y llevaron a cabo numerosos experimentos científicos, infirmó la agencia RIA Nóvosti.

The Exp 56 crew of @Astro_Feustel, @Astro_Ricky and @OlegMKS undocked from the space station at 3:57am ET inside their Soyuz MS-08 crew ship. They are due to land on Earth at 7:45am. #AskNASA https://t.co/kAK8JmP78W pic.twitter.com/sJ9iJlLsgq