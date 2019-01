SpaceX lanza los últimos 10 satélites de comunicaciones Iridium

SpaceX lanzó el viernes una carga útil con 10 satélites de comunicaciones globales Iridium, marcando el primer lanzamiento de 2019 de la compañía con sede en California liderada por Elon Musk.

"Tres, dos, uno, encendido, despegue de Falcon 9", dijo el CEO de Iridium, Matt Desch, en una transmisión en vivo cuando el cohete Falcon 9 alzó vuelo desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California, a las 07H31 locales (15H31 GMT).

La misión, que debe colocar los 10 satélites Iridium NEXT en órbita, completa el proyecto de reemplazar la constelación Iridium de satélites de comunicaciones comerciales más grande del mundo, con 75 satélites nuevos en órbita.

El del viernes fue el octavo y más reciente de SpaceX en una serie de lanzamientos para la firma Iridium, que tiene su sede en Virginia.

Nueve minutos después del lanzamiento, la primera etapa del cohete Falcon 9 se posó con éxito en una plataforma flotante en el Océano Pacífico.

"Ahí está, justo en el medio de la diana", dijo el comentarista de SpaceX, John Innsbrucker, mientras las imágenes en vivo mostraban a esa parte del cohete colocada de pie en la plataforma flotante llamada "Just Read the Instructions" (solo lea las instrucciones).

Al igual que otros cohetes, el de SpaceX se separa después del lanzamiento en una primera y segunda etapa. Pero en lugar de permitir que la primera etapa, o booster, caiga al océano y se convierta en basura, el Falcon 9 de SpaceX enciende sus motores, maniobra sus aletas aerodinámicas y realiza un aterrizaje controlado de regreso a la Tierra.

El objetivo del esfuerzo es reducir los costos de los vuelos espaciales y hacer que las costosas partes de los cohetes sean reutilizables, como los aviones.

Successful deployment of 10 @IridiumComm NEXT satellites to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/LADsDoHsNm