The Rolling Stones llegan a Marte gracias a una piedra en su honor

The Rolling Stones han atravesado los límites de la Tierra para llegar a Marte, gracias a una roca que ha sido bautizada, de manera informal, con su nombre por el equipo de la Nasa responsable del módulo espacial InSight, lo que ha deleitado a la banda británica.

"Rolling Stones Rock" es algo más grande que una pelota de golf y parece que el 26 de noviembre de 2018 rodó un metro, impulsada por los propulsores de Insight mientras aterrizaba en Marte.

Los responsables de Insight en el Laboratorio de propulsión a chorro dependiente de la Nasa, decidieron con este gesto celebrar la llegada de la banda a la ciudad de Pasadena, donde tiene su sede y en la que realizaron un concierto el pasado día 22 dentro de su gira "Stones No Filter".

Este honor ha encantado a Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood y el líder de la banda agradeció el reconocimiento a la Nasa desde el escenario durante su actuación en Pasadena.

"Este es, sin duda, un hito en nuestra larga y azarosa carrera. Un agradecimiento a todos en la Nasa por hacerlo posible", indicó la banda en un comunicado del Laboratorio de propulsión a chorro.

"El nombre de 'Rolling Stones Rock' le va como anillo al dedo", según la directora de la División de ciencias planetarias de la Nasa en Washington, Lori Glaze.

Una de las misiones de la NASA es compartir su trabajo con diferentes audiencias por eso, dijo Glaze. "Cuando supimos que los Stones estarían en Pasadena, hacerles un homenaje nos pareció una manera divertida de llegar a los fans de todo el mundo".

Al día siguiente de su aterrizaje, el módulo espacial InSight tomó unas imágenes en las que sobre la superficie rojo-anaranjada de Marte se percibía un rastro por detrás de la roca. Esta es la primera vez que la Nasa observa que una piedra se desplaza tanto a consecuencia del aterrizaje de un módulo espacial.

El geólogo Matt Golombek, uno de los encargados de evaluar la seguridad de los potenciales lugares de aterrizaje y controlar las rocas, dijo que a lo largo de su carrera ha visto muchas piedras en Marte.

Y aunque "Rolling Stones Rock" seguramente "no saldrá en muchos artículos científicos, indudablemente es una de las más geniales", consideró Golombek en el comunicado.

Los nombres oficiales y científicos de todos los lugares y objetos del Sistema Solar son designados de forma oficial por la Unión Astronómica Internacional, sin embargo los científicos que trabajan con los rovers activos en Marte han dado apodos no oficiales a rocas y otras características geológicas.

Estos nombres facilitan referirse a esos objetos en los documentos científicos, por ello, aunque "Rolling Stones Rock" es una denominación no oficial, sí aparecerá en los mapas de trabajo de Marte.

La misión InSight, que aterrizó en una zona de plana de Marte conocida como Elysium Planitia, tiene como objetivo estudiar el interior y la composición del planeta.

Ese conocimiento contribuirá a saber más acerca de su formación hace 4500 millones de años así como a ampliar el conocimiento de los otros tres planetas internos del Sistema Solar (Mercurio, Venus y la Tierra).

The most ambitious crossover announcement in space? @NASAInSight just named " @RollingStones Rock" on Mars in honor of the band. Watch @RobertDowneyJr announce the @NASA news live on stage at the Rose Bowl ahead of tonight's concert. https://t.co/868Gbervw1 #MarsRocks pic.twitter.com/xETMzS0H9y