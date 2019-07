Trump recibe a los astronautas del Apolo 11 Buzz Aldrin y Michael Collins

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este viernes en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Apolo 11 Buzz Aldrin y Michael Collins, cuando se cumplen 50 años de la llegada a la Luna.

"Mañana es un gran día", dijo Trump. Son "50 años después del día en el que plantamos la hermosa bandera estadounidense en la Luna".

"Tomorrow will represent 50 years from the time we planted a beautiful American flag on the moon."



President @realDonaldTrump welcomes @AstroMCollins, @TheRealBuzz, and the family of Neil Armstrong to the Oval Office!