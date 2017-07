635x357 El astronauta Buzz Aldrin ofrece una gala centrada en Marte. ALEX SANZ (Associated Press)

Cuarenta y ocho años más tarde de aterrizar en la Luna, el astronauta del Apollo XI Buzz Aldrin preparó una alfombra roja con la vista puesta en el planeta rojo en una gala llena de estrellas en el Centro Espacial Kennedy.

Aldrin, que tiene 87 años, conmemoró el próximo aniversario de la misión de 1969 a la Luna junto a un cohete antiguo Saturn V y recaudó más de 190.000 dólares para su fundación sin fines de lucro de educación espacial, ShareSpace Foundation.

Aldrin cree que podrán aterrizar humanos en Marte para 2040, un objetivo que comparte la NASA. La agencia espacial desarrolla el Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orion para enviar estadounidenses al espacio profundo.

Los astronautas de misiones Apolo Walt Cunningham, Michael Collins y Harrison “Jack” Schmitt acompañaron a Aldrin, una de las 12 personas que ha caminado sobre la Luna, en el acto de recaudación de fondos.

“Me gusta pensar que soy un futurista innovador”, dijo Aldrin ante casi 400 personas en el Centro Apollo/Saturn V. “Los programas que tenemos ahora mismo se están comiendo todo el presupuesto, y tienen que reducirse si queremos llegar a algún sitio alguna vez”.

Durante la gala, la ShareSpace Foundation entregó a Jeff Bezos el primer premio Buzz Aldrin a la innovación espacial. Bezos, fundador de Amarzon.com y de la empresa de vuelos espaciales Blue Origin, intenta reducir el coste de los viajes espaciales reutilizando cohetes.

“Podemos tener un billón de humanos en el sistema solar. Lo que nos impide dar ese próximo paso es que el viaje espacial es demasiado caro”, dijo Bezos. “Voy a tomar mis ganancias en la lotería de Amazon y dedicarlas a (cohetes reutilizables). Me siento muy afortunado de poder hacer eso”.

La fundación también homenajeó a la astronauta de la NASA Mae Jemison, la primera mujer afroestadounidense que viajó al espacio, con el premio Buzz Aldrin de Pioneros del Espacio.

“Cuando Buzz dice ‘moveos para llegar a Marte’, no se refiere sólo a la parte física de llegar a Marte. También consiste en el compromiso de hacer algo grande y audaz”, dijo Jemison a The Associated Press. “Lo que haremos en el futuro es asegurarnos de que aprovechamos nuestro lugar en la mesa”.