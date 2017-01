Dos astronautas salen de la ISS para instalar nuevas baterías

Dos de los seis astronautas de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (ISS) salieron al espacio el viernes para hacer trabajos de actualización del sistema eléctrico en la plataforma orbital.

El estadounidense Shane Kimbrough, de 49 años, comandante de la tripulación, y su compatriota Peggy Whitson, de 56 años, ingeniera de vuelo, emergieron de la esclusa de descompresión de la estación a las 12H23 GMT, 20 minutos más tarde de lo previsto, para una expedición que debería durar unas seis horas y media, dijo el comentarista de televisión de la agencia espacial estadounidense NASA, que transmite en directo.

Trabajando sobre la parte derecha de la estructura de la ISS, los dos reparadores del espacio deben instalar adaptadores y conexiones eléctricas para seis nuevas baterías de litio, llevadas a la estación en diciembre por la nave de carga no tripulada japonesa HTV.

Una segunda salida orbital para completar las instalaciones está prevista el 13 de enero, nuevamente con Shane Kimbrough y el francés Thomas Pesquet, de 38 años, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Antes de esta salida, las nuevas baterías fueron extraídas de los contenedores externos utilizando el brazo robótico de la ISS.

La mayor parte de estos trabajos complejos de modernización se llevan a cabo por los controladores en el centro espacial de la NASA, en Houston (Texas, sur de Estados Unidos) con la ayuda del mismo brazo robótico, Canadarm2.

Esta es la séptima salida orbital para Whitson, con la que iguala el récord de caminata espacial para una mujer, previamente establecido por su compatriota Suni Williams.

Kimbrough efectúa la tercera expedición orbital de su carrera y el próximo viernes Thomas Pesquet hará su primera salida en el espacio.

La de este viernes es la caminata espacial número 196 realizada para el montaje y mantenimiento de la ISS, cuyo primer módulo se puso en órbita en 1998. La estación estuvo lista diez años más tarde.

Spacewalk begins at 7:23am ET (12:23am GMT). Astronauts are installing adapter plates and connecting new batteries. https://t.co/kXkBGq9u6V pic.twitter.com/tflgtHfQ6t

— Intl. Space Station (@Space_Station) 6 de enero de 2017