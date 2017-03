Dos astronautas culminan con éxito una caminata espacial

Dos astronautas, el francés Thomas Pesquet y el estadounidense Shane Kimbrough, culminaron exitosamente este viernes una caminata espacial para mejoras y mantenimiento de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Vestidos con sus voluminosos trajes blancos y sus cascos, Pesquet, de 39 años, y Kimbrough, de 49, volvieron a ingresar a la estación orbital tras terminar su trabajo según lo previsto. Estuvieron seis horas y 34 minutos en el espacio exterior.

"Otro fantástico ejemplo de colaboración internacional y del trabajo que podemos hacer juntos cuando contamos con un gran equipo como este", dijo Jessica Meir, una astronauta de la NASA que coordinó la caminata espacial desde el centro de control de misiones en Houston, Texas (centro-sur).

La salida formó parte de una serie de caminatas destinadas a instalar un segundo puerto de acoplamiento que utilizarán las futuras naves espaciales tripuladas, que serán provistas por las empresas estadounidenses SpaceX y Boeing y que deben comenzar a llevar astronautas a la ISS en 2018.

Actualmente, las cápsulas rusas Soyuz son el único medio de transporte de personas al espacio.

Pesquet y Kimbrough, que hicieron además reparaciones menores y mantenimiento a la ISS, trabajaron de forma separada durante buena parte de la salida.

Se trató de la segunda excursión al espacio de Pesquet, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), quien se encuentra en la estación desde el 20 de noviembre de 2016; y de la quinta de Kimbrough, comandante de la tripulación de la ISS, compuesta por seis personas.

"Salir al espacio es siempre un gran momento para mí", dijo Kimbrough en una entrevista con la televisión de la NASA esta semana, y añadió que "es realmente una satisfacción" haber visto a Pesquet desempeñarse tan bien en su primera caminata espacial en enero pasado.

Pesquet es el cuarto astronauta francés en salir al espacio y el undécimo europeo.

El objetivo de la salida de este viernes era hacer los preparativos para la instalación del segundo acoplamiento para los "taxis espaciales" conocido como Acoplador del Atracadero Internacional.

Pesquet pasó la primera mitad de su paseo espacial inspeccionando una válvula de radiador sospechosa de una pequeña fuga de amoniaco, pero no pudo encontrar evidencia de ningún problema.

A continuación lubricó el brazo robótico de la ISS que se utiliza para atrapar las naves que se aproximan y para mover cosas fuera del laboratorio orbital.

Mientras tanto, Kimbrough desconectó cables y conexiones eléctricas del adaptador de acoplamiento presurizado (PMA-3) para prepararlo para su traslado el 30 de marzo durante otra salida espacial.

En su nueva ubicación, alojará al segundo de dos adaptadores de acoplamiento internacional, que se entregará en un futuro vuelo de una nave de carga SpaceX Dragon.

Kimbrough también trabajó en la instalación de nuevas cámaras y equipos informáticos fuera de la estación.

La caminata espacial del 30 de marzo la realizarán Kimbrough y su compatriota Peggy Whitson, en lo que constituirá la octava salida de su carrera.

Una tercera caminata espacial tendrá lugar el 6 de abril, que incluirá tanto a Pesquet como a Whitson (57), quien ese día superará el récord de salidas al espacio de una mujer astronauta.

También en abril, Whitson batirá el récord de más días en el espacio para un astronauta estadounidense. El actual, de 534 días, lo ostenta Jeff Williams.

El cosmonauta ruso Gennady Padalka ostenta el récord de 879 días en el espacio en cinco viajes espaciales.