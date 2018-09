Un electrodo implantado en la columna vertebral permitió caminar a un parapléjico

Un hombre joven con las dos piernas paralizadas a raíz de un accidente de motonieve logró caminar en Estados Unidos gracias al implante de un electrodo y con ayuda de un andador, reveló un un artículo publicado este lunes en la revista Nature Medicine.

El hombre, tratado por un equipo de la Clínica Mayo (en Minesota) y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) logró recorrer el equivalente de la longitud de un campo de fútbol en un año de ejercicios bajo estimulación eléctrica, una primicia para un parapléjico, subrayan los investigadores.

Spinal cord stimulation and physical therapy have helped a man #paralyzed since 2013 regain his ability to stand and walk with assistance. The results of a Mayo Clinic and #UCLA collaboration are in @NatureMedicine. https://t.co/vP3rrgtB02 pic.twitter.com/5Fxxq582jS