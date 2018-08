La emisión de gases de efecto invernadero registra máximos históricos en 2017

La cantidad de gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera de la Tierra durante el año 2017 alcanzó máximos históricos, según el Informe Anual del Estado del Clima, emitido por el Gobierno de Estados Unidos y publicado hoy.

La concentración media mundial de dióxido de carbono en la superficie de la Tierra en 2017 fue de 405 partes por millón (ppm), es decir, 2,2 ppm más que las registradas en 2016.

El estudio indica que esta concentración de gases fue la más alta en los registros modernos de medición atmosférica.

