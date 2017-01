Los grandes grupos piden luchar contra el plástico en los océanos

Cuarenta grandes grupos empresariales pidieron este lunes en Davos tomar acciones innovadoras para luchar contra la contaminación de los océanos e impedir que en 2050 contengan más residuos plásticos que peces.

Siguiendo una iniciativa de la navegadora británica Ellen MacArthur, los 40 grupos lanzaron un llamamiento en la estación suiza, donde se celebra esta semana el Foro Económico Mundial (WEF).

"Además del coste financiero, si seguimos en en ese camino, los océanos tendrán más plástico que pescado" en términos de peso en 2050, explicó el WEF en un comunicado presentando las conclusiones de un estudio sobre la cuestión.

Según sus conclusiones, un 20% de la producción mundial de plástico podría ser reutilizada y otro 50% reciclada.

Pero "sin innovación y un rediseño fundamental, el 30% restante de residuos plásticos [en peso] nunca serán reciclados" advirtió el foro.

"La nueva iniciativa para el plástico recibió gran apoyo. Estamos notando en la industria una toma de conciencia muy importante", dijo MacArthur, que suele participar en el foro de Davos.

La iniciativa tiene el apoyo de grupos como Unilever, Danone o Dow Chemical, todos ellos grandes productores o consumidores de plástico.

El objetivo es encontrar urgentemente los medios para fabricar el plástico para que sea más fácil de reciclar y provoque menos daños al medio ambiente, en particular en los océanos llenos de bolsas de plástico y otros residuos.

"Pequeños cambios en los materiales, el formato y el tratamiento pueden hacer viable la economía del reciclaje y crear una espiral positiva de precios más bajos y una mejor concepción", afirmó Martin R. Stuchtey, profesor en la universidad austriaca de Innsbruck.

More plastic in the sea than fish? Not if we do these 3 things https://t.co/JMfyZEKlmg #wef17 pic.twitter.com/EF3U2esEOu