Una inmensa franja de manglares "murieron de sed" en Australia, según un estudio

Miles manglares que ocupaban una extensión de 7.400 hectáreas en el norte de Australia "murieron de sed" el año pasado, denunciaron este martes un equipo de científicos, que afirmó que este es el peor desastre ecológico de este tipo jamás registrado.

Cerca de 7.400 hectáreas, que se extienden en un área de 1.000 kilómetros en la zona semiárida del Golfo de Carpentaria murieron, según los investigadores de la Universidad James Cook en Australia.

Varias imágenes áreas y fotografías tomadas con satélites confirmaron que los manglares se secaron o perdieron el follaje, un evento que según los registros del clima se deben a la sequía.

El experto en ecosistemas de manglares Norm Duke, de la Universidad James Cook, dijo que este evento sin precedentes se produjo por una combinación de tres factores.

"Desde 2011 la línea costera ha registrado menos lluvias que el promedio y la sequía de 2015/16 fue especialmente marcada", revelaron los investigadores en su trabajo que fue publicado en la revista Journal of Marine and Freshwater Research.

El segundo factor que influyó fueron las altas temperaturas en el área y entonces los manglares se quedaron secos por una caída de 20 centímetros del nivel del agua por los marcados efectos del Niño, un fenómeno de sequía que se produce cíclicamente cada cuatro o cinco años.

Para Duke estos tres factores fueron suficientes para que se produjera la peor mortandad de manglares por efectos del clima jamás registrada.

"Básicamente se murieron de sed", dijo.

Los manglares tienen un rol importante para el medioambiente ya que protegen las praderas marinas y los corales filtrando el agua que llega, constituyen un alimento para los bancos de peces y también absorben carbono de la atmósfera.

