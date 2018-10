Las listas de libros más vendidos no se decantan por un favorito

Las listas del libros más vendidos siguen otra semana sin un claro favorito entre los lectores de ficción, aunque se mantienen en el número uno títulos como "Aquí hay dragones" de Florencia Bonelli en Argentina o los "Los señores del tiempo" de Eva García Saenz de Urturi en España.

En las estanterías de no ficción sigue destacando el historiador y pensador israelí Yuval Noah Harari con sus "21 lecciones para el siglo XXI".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Aquí hay dragones" - Florencia Bonelli (Suma de Letras)

2.- "Quién no" - Claudia Piñeiro (Alfaguara)

3.- "Zafiros en la piel" - Viviana Rivero (Emece)

4.- "Kentukis" - Samanta Schweblin (Literatura Random House)

No ficción:

1.- "La raíz (de todos los males)" - Hugo Alconada Mon (Planeta)

2.- "Sálvese quien pueda" - Andrés Oppenheimer (Debate)

3.- "La cocina de Tefi" - Tefi Russo (Grijalbo)

4.- "Filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com





COLOMBIA

Ficción:

1.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Penguin Random)

2.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Penguin Random)

3.- "El cielo a tiros" - Jorge Franco (Penguin Random)

4.- "El psicoanalista" - John Katzenbach (Penguin Random)

No ficción:

1.- "El fin del Alzheimer" - Dale Bredesen (Penguin Random)

2.- "21 lecciones para le siglo XXI" - Yuval Noah Harari (Penguin Random)

3.- "Historia Mínima de Colombia" - Jorge Melo (Océano de Colombia)

4.- "De animales a dioses" - Yuval Noah (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional





ESPAÑA

Ficción:

1.- "Los señores del tiempo" - Eva García Saenz de Urturi (Planeta)

2.- "Sempiterno" - Defreds (Espasa)

3.- "El rey recibe" - Eduardo Mendoza (Seix Barral)

3.- "Sabotaje" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara)

4.- "La chica no olvida" - Irene X (Espasa)

No ficción:

1.- "Alliter Dulcia: Pasteles con historia" - Isabel Pérez Sardinia (Col&Col Ediciones)

2.- "Empresa e iniciativa emprendedora" - José Manuel Salinas Sánchez (McGraw Hill/Interamericana de España)

3- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

4.- "Salud a ciencia cierta" - Miguel Ángel Martínez González (Planeta)

Fuente: Casa del Libro





ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Where The Crawdads Sing" - Delia Owens (GP Putnam's Sons).

2.- "A Spark of Light" - Jodi Picoult (Ballantine Books).

3.- "The Wonky Donkey" - Craig Smith & Katz Cowley (Scholastic Paperbookk).

4.- "Lethal White" - Robert Galbraith (Mulholland Books).

No ficción:

1.- "Ship of Fools" - Tucker Carlson (Free Press).

2.- "Girl, Wash your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

3.- "Whose Boat is This Boat" - Staff of the Late Show of Stephen Colbert (Simon & Schuster).

4.- "Fear" - Bob Woodward (Simon & Schuster)

Fuente: Amazon





MÉXICO

Ficción:

1.- "Pero a tu lado" - Amy Lab (Alfaguara)

2.- "El Caballero de la armadura oxidada" - Robert Fisher (Obelisco)

3.- "1984" - George Orwell (Debolsillo)

4.- "Viaje al centro de la Tierra" - Julio Verne (Tomo)

No ficción

1.- "Los secretos de la mente millonaria" - T. Harv Eker (Sirio)

2.- "Neoporfirismo" - Andrés Manuel López Obrador (Grijalbo)

3.- "El arte de amar" - Erich Fromm (Paidós)

4.- "Piense y hágase rico" - Napoleón Hill (Tomo)

Fuente: Librería Gandhi





REINO UNIDO

No Ficción:

1.- "My Thoughts Exactly", Lily Allen (Blink)

2.- "Vietnam", Max Hastings (Wm Collins)

3.- "The Spy and the Traitor", Ben Macintyre (Viking)

4.- "Fear", Bob Woodward (Simon & Schuster)

Ficción:

1.- "Lethal White", Robert Galbraith (Sphere)

2.- "The Fox", Frederick Forsyth (Bantam Press)

3.- "The Clockmaker's Daughter", Kate Morton (Mantle)

4.- "Courtney's War", Wilbur Smith (Zaffre)

5.- "Normal People", Sally Rooney (Faber)