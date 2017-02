Egipcia que podría ser la mujer más obesa del mundo será operada en India

Una egipcia, que podría ser la mujer más obesa del mundo, llegará el sábado a India para una operación urgente de reducción de peso, indicó el viernes su doctor.

Eman Ahmed Abd El Aty, de 36 años, sufre de elefantiasis, una patología que le ha llevado a pesar 500 kilos.

Si se confirma oficialmente ese peso, superaría ampliamente a la estadounidense Pauline Potter, con 291 kilos, que ostenta hasta ahora el récord mundial.

Su historia conmovió a un cirujano indio que le propuso hace meses operarla gratuitamente.

Todo está listo en Bombay para la delicada operación quirúrgica, indicó en un comunicado el cirujano, Muffazal Lakdawala.

El vuelo hasta Bombay, a bordo de un Airbus especialmente acondicionado, ha necesitado diez días de preparativos por parte de un equipo de médicos especializado, explicó el texto.

Las compañías aéreas rechazaban hasta ahora admitirla a bordo, a causa de su frágil estado de salud.

"Es una paciente de alto riesgo que no puede moverse o salir de su casa desde hace 25 años" explicó su cirujano.

