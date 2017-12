Miles de pobres están detenidos en hospitales, según informe

635x357 Informe: Miles de pobres están detenidos en hospitales. MARIA CHENG y AL-HADJI KUDRA MALIRO (Associated Press)

El bebé de Faida Mwenge tiene casi 3 meses de edad pero aún no los dejan salir del hospital... no hasta que paguen su cuenta.

La congoleña de 20 años está detenida desde que dio a luz mediante una cesárea de emergencia y tiene que pagar 190 dólares antes de poder llevarse al pequeño Jospin.

Mwenge es una de cientos de miles de personas que se cree son detenidas ilegalmente cada año por hospitales en países pobres de diversas partes del mundo, según un nuevo estudio que intenta cuantificar el problema, descrito por los expertos como una grave violación a los derechos humanos. The Associated Press halló aproximadamente a una decena de personas más detenidas en el mismo hospital porque no podían pagar sus cuentas.

En el informe divulgado el miércoles por el centro de investigación británico Chatham House, los expertos revisaron nueve estudios sobre el tema y examinaron artículos de medios de comunicación que documentan casos de pacientes detenidos en 14 países, desde Latinoamérica hasta el África subsahariana. Los investigadores detectaron más de 950 casos entre 2003 y 2017, incluido un informe de unos 400 pacientes retenidos en un solo hospital en Kenia en 2009.

Los investigadores dijeron que, con base en esos datos limitados, en la tasa de detenciones reportadas y en el tamaño de los países donde ocurrieron esos reportes, es probable que cientos de miles de personas más enfrenten la misma suerte.

“Parece ser algo muy sistémico y un gran problema en países donde el cobro de cuotas al usuario es práctica común y carece de regulación”, dijo Robert Yates, de Chatham House, el principal autor del estudio. “A pesar de que todos los países dirían que estas prácticas son ilegales, la ley no se está cumpliendo y las instalaciones sanitarias simplemente violan la ley, y en esencia tienen a la gente como rehén hasta que sus familias paguen sus facturas”.

Yates y sus colegas hallaron que el problema afecta a una cifra desproporcionada de mujeres como Mwenge, que sufrió complicaciones inesperadas a la hora de dar a luz.

Yates dijo que, con frecuencia, los hospitales de diversas partes de África tienen un pabellón que parece una cárcel más que un hospital, protegido por guardias de seguridad, para albergar a la gente que no puede pagar sus facturas. A los pacientes se les niega el tratamiento y con frecuencia son mantenidos en situaciones antihigiénicas e incluso abusivas. Mencionó ejemplos de una mujer nigeriana que fue encadenada al tubo de un urinario, y de mujeres en Kenia que dijeron que habían sido presionadas para tener relaciones sexuales con personal del hospital a cambio de dinero para pagar sus cuentas.