La OMS en campaña contra el uso de antibióticos en la crianza de animales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó el martes a los criadores a no volver a utilizar antibióticos si los animales están sanos, para prevenir la resistencia de los microbios a los medicamentos.

En sus nuevas directrices publicadas el martes, la OMS defiende "una reducción global de la utilización de todas las clases de antibióticos importantes para la medicina humana, en los animales" de crianza y aboga por "una restricción completa de la utilización de esos medicamentos como promotores de crecimiento y de manera preventiva en ausencia de diagnóstico".

"Los animales sanos no deberían recibir antibióticos sino para una enfermedad diagnosticada en otros animales de la misma manada, del mismo criadero o de la misma población, en el caso de los peces", añade.

La OMS espera de esta manera "preservar la eficacia de los antibióticos importantes para la medicina humana reduciendo sus usos inútiles en el animal".

Según la agencia de la ONU, la utilización excesiva o inadaptada de antibióticos en el hombre y el animal contribuye a ampliar la amenaza que emana de la resistencia a los antibióticos. Este fenómeno podría causar diez millones de muertes anuales antes de 2050, según un estudio británico reciente.

Las recomendaciones de la OMS se basan en decenas de informes de expertos y en un estudio publicado el martes en la revista The Lancet.

Este estudio mostró que la restricción de la utilización de antibióticos en animales de crianza destinados a la alimentación humana lleva a una reducción de hasta el 39% de la presencia de bacterias resistentes en animales.

La resistencia a los antibióticos, también llamada antibioresistencia, ocurre cuando una bacteria evoluciona y se vuelve resistente a los antibióticos utilizados para tratar las infecciones.

Este azote mundial está especialmente relacionado con el consumo exagerado de antibióticos y a su mala utilización por el hombre y los criadores, según la OMS.

"Una falta de antibióticos eficaces es una amenaza para la seguridad sanitaria tan grave como una súbita epidemia de una enfermedad mortal", afirmó el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"El volumen de antibióticos utilizados en los animales sigue aumentando en todo el mundo, bajo el efecto de la demanda creciente de alimentos de origen animal, provenientes a veces de crianzas intensivas", deploró por su parte el doctor Kazuaki Miyagishima, director del departamento de Seguridad sanitaria de alimentos en la OMS.

Para reemplazar los antibióticos en la prevención de enfermedades en el animal, la OMS propone mejorar la higiene y la utilización de vacunas y modificar las prácticas de alojamiento y crianza de los animales.

Por otro lado, la OMS pide que los antibióticos administrados a los animales enfermos sean seleccionados entre los censados por la OMS como los "menos importantes" para la salud humana.

Desde 2005, la agencia publica en efecto una lista de antibióticos de importancia crítica para la medicina humana, con el fin de impulsar la utilización prudente de estos medicamentos para preservar su eficacia.

