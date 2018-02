La OMS recomienda medicar menos durante el proceso de parto

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este jueves que se medique menos durante el proceso de parto, estimando la medicación muy elevada debido a un nivel de referencia inadecuado por el ritmo de trabajo de las mujeres durante el parto.

Desde los años 1950 una mujer cuyo ritmo de dilatación del cuello del útero es más lento que un centímetro por hora, es considerado como "anormal", indicó Olufemi Oladapo, médico del departamento de salud reproductiva de la OMS en una conferencia de prensa, este jueves en Ginebra.

Cuando los médicos y el personal se enfrentan a un trabajo más lento que esta referencia, "la tendencia es actuar", con una cesárea o utilizando medicamentos como la oxitocina, que acelera el trabajo de parto a través de una medicación mayor durante el proceso, explicó.

Pero en la nueva guía directriz, la OMS pidió la eliminación de la referencia de un centímetro por hora.

"Investigaciones recientes mostraron que esta línea no se aplica a todas las mujeres y que cada nacimiento es único", declaró Oladapo, agregando que "la recomendación que hacemos ahora es que esta referencia no debería ser utilizada para identificar a las mujeres con riesgos".

Aunque la tasa de cesáreas varíe según la región del mundo, la OMS observa un aumento general de esta práctica, lo que considera inquietante.

La OMS se inquieta además porque las intervenciones utilizadas antes para evitar nacimientos complicados se convirtieron en prácticas corrientes.

"El embarazo no es una enfermedad y el nacimiento es un fenómeno normal del que se puede esperar que la mujer pueda completarlo sin intervención", afirmó Oladapo.

"Pero lo que vimos en las últimas dos décadas son cada vez más intervenciones médicas hechas inútilmente", agregó.

La nueva guía de la OMS estipula que para una mujer que va a dar a luz por primera vez, todo trabajo de parto que no dure más de 12 horas debe ser considerado como normal.

Para los siguientes embarazos la cifra cae a menos de 10 horas.

Every birth is unique. Some labours progress quickly, others don't. Unnecessary medical interventions should be avoided if the woman and her baby are in good condition. https://t.co/zQoLMJzxIM #ChildBirth pic.twitter.com/GeoZMRdfhF