Una alimentación con menos sal podría salvar millones de vidas, según estudio

Una reducción de 10% del consumo de sal permitiría salvar millones de vidas, según un estudio publicado el miércoles en la revista médica The British Medical Journal (BMJ).

Los investigadores calcularon que con campañas gubernamentales se podría frenar la importante mortalidad vinculada al consumo excesivo de sal por la módica suma de 0,10 dólares por persona.

La sal aumenta el riesgo de hipertensión y de enfermedades cardiovasculares.

La mayoría de los adultos sobrepasan el consumo de sal recomendado, es decir un máximo de 2 gramos por día, lo que conlleva a que cerca de 1,65 millones de personas mueran por enfermedades cardíacas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta ahora, pocos países han evaluado el coste de la estratégica pública para intentar reducir el consumo de sal.

Un grupo de investigadores, dirigidos por Dariush Mozaffarian, calcularon este coste en 183 países, actuando de forma coordinada con la industria.

Los científico también evaluaron el número de años de salud perdidos. Si se redujera el consumo de sal en un periodo de 10 años, se podría haber evitado perder cada año 5,8 millones de años de buena salud, con un coste de 1,13 dólares por persona.

El coste de los años ganados equivale a lo que actualmente se gasta en medicamentos para prevenir las enfermedades cardiovasculares, precisan los investigadores.

