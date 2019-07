"Ningún riesgo para la salud" en colegios cercanos a Notre Dame de París

La alcaldía de París aseguró este jueves que no existe "ningún riesgo para la salud" en los colegios cercanos a Notre Dame, pese a ordenar la limpieza de los centros tras revelaciones periodísticas sobre altos niveles de plomo.

"Si hubiera el más mínimo riesgo, no solo no hubieramos reabierto los colegios sino que no los reabriríamos el próximo año lectivo", afirmó Emmanuel Grégoire, primer adjunto de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en una conferencia de prensa.