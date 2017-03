Dos enfermos graves en San Francisco tras beber té tóxico

Dos personas se encontraban en estado crítico en San Francisco tras beber té del mismo herborista de Chinatown.

Las hojas de té compradas a la Sun Wing Wo Trading Company contenían toxinas de acónito, un tipo de planta, según indicó el viernes el Departamento de Salud Pública de la ciudad.

Un hombre en la cincuentena enfermó de gravedad el mes pasado y una mujer en la treintena sufrió el mismo efecto este mes, en la hora siguiente a consumir el té, y ambos permanecen hospitalizados.

Los dos se debilitaron y luego sufrieron ritmos cardiacos anormales que pusieron en riesgo su vida. Los pacientes requirieron maniobras de reanimación y cuidados intensivos.

El acónito se utiliza en medicinas asiáticas de herbolario, pero debe procesarse adecuadamente para que sea segura.

Las autoridades sanitarias trataban de localizar la fuente original de las hojas de té y advirtieron a otras personas que dejaran de consumirlo.

Two sickened by tea from Sun Wing Wo at 1105 Grant- if you have tea from them-do not consume.