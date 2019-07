Adolescente de 16 años gana 3 millones de dólares en el mundial de Fortnite

Un adolescente de 16 años ganó tres millones de dólares este domingo al coronarse campeón del torneo mundial de Fortnite, un evento de tres días celebrado en Nueva York en el que compitieron 150 jugadores del popular videojuego, informaron medios locales.

El estadounidense Kyle Giesdorf, cuyo alias es "Bugha" y es patrocinado por la organización de "e-sports" Sentinels, se impuso en la categoría individual a otro centenar de jugadores que habían superado previamente una fase clasificatoria entre 40 millones de aspirantes de todo el mundo.

"No puedo explicarlo, estoy feliz. Todo lo que he hecho, el trabajo pesado, ha valido la pena. Es una locura", dice el joven en un vídeo publicado en Twitter por Fortnite, en el que se ve cómo recibe una gran copa dorada entre luces y confeti, además de los abrazos de su familia, ataviada con camisetas con su "nickname".

La madre de Giesford, Darcy, explicó al canal de deportes ESPN que su hijo comenzó con los videojuegos, su "pasión", a los 3 años de edad, y que habitualmente juega entre ocho y diez horas al Fortnite. "Nos dijo que podía hacer esto, centró su mente en ello y lo hizo", agregó.

La primera "Copa del mundo" de Fortnite, videojuego desarrollado por la firma estadounidense Epic Games y que se basa en batallas en línea, tuvo lugar entre el 26 y el 28 de julio en el estadio Arthur Ashe, que desde hace veinte años alberga el Abierto de Tenis de EE.UU., en el neoyorquino distrito de Queens.

En total, la empresa ofreció 30 millones de dólares en premios para los mejores jugadores en las categorías individual (100 competidores) y de dobles (50 competidores), la mayor recompensa en la historia de los deportes electrónicos.

Por detrás del cuantioso galardón de "Bugha", el estadounidense Harrison Chang, conocido como "Psalm", de 24 años, se embolsó 1,8 millones de dólares, y "EpikWhale", cuyo nombre real es Shane Cotton, del mismo país y de 16 años, se llevó 1,2 millones.

Todos los participantes, que por requisito tenían que ser mayores de 13 años, ganaron un mínimo de 50.000 dólares en el torneo, aunque no lograran ningún punto, señala el canal NBC.

En la categoría de celebridades "Pro-Am", cuyos premios se destinan a organizaciones benéficas, triunfó el dúo formado por "Airwaks", de 24 años, y el cantante de música trap RL Grime, de 28, que ganaron un millón de dólares. Además estuvo presente también el DJ de electrónica Marshmello, que actuó en directo.

El evento atrajo a unos 9 millones de espectadores por internet y reunió a centenares de personas en el estadio neoyorquino, donde hubo atracciones al estilo del Fortnite y un ambiente familiar, ya que el videojuego, que muchos consideran un fenómeno cultural, triunfa mayoritariamente entre los adolescentes.

After securing 59 points, @bugha is your first ever #FortniteWorldCup Solo Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/O5WAcVvjRA

Congrats to all of our winners this weekend at the #FortniteWorldCup Finals



Solo Champion: @bugha

Duos Champions: @nyhrox @aquaa

ProAM: @Airwaks @RLGRIME

Creative: #FishFam @cizzorz @hiimtylerh @suezhoo @zandOfficial pic.twitter.com/ilBs7RTeTv