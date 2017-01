Alexa, la asistente virtual de Amazon, brilla en el CES de Las Vegas

Alexa, la asistente virtual de Amazon, emergió como una de las grandes ganadoras del CES de este año, mostrándose en televisores, automóviles y hasta en neveras, en lo que podría ser un momento decisivo para la tecnología inteligente.

A pesar de que Amazon no participó oficialmente, su herramienta de inteligencia artificial Alexa, que se activa mediante la voz, estaba por doquier en el salón anual de tecnología en Las Vegas, una vitrina seguida muy de cerca para las últimas tendencias de la industria.

Los gigantes de la tecnología Apple, Samsung, Google y Microsoft están tratando de desarrollar el asistente inteligente más sofisticado, pero el predominio de Alexa en el CES 2017 sugiere que Amazon está ganando la carrera.

También puede ser señal de que los avances en los hogares inteligentes, anunciados durante años como una revolución de la tecnología de consumo pero lentos para llegar al mercado, han alcanzado la mayoría de edad.

Para nombrar sólo algunas de sus apariciones en el CES, Alexa de Amazon está integrada en el refrigerador inteligente LG, permitiendo a los consumidores "hablarle" a su nevera para averiguar qué alimentos están en sus estantes y ordenar comestibles frescos.

También es parte de tres marcas diferentes de televisores chinos hechos por Tongfang Global Ltd.

Además, Alexa estará en el nuevo smartphone insignia de Huawei e integrada en la plataforma Open Car de Inrix para vehículos conectados.

Ford también anunció esta semana que incorporará a Alexa en su electrónica de a bordo.

Alexa hizo su debut como el corazón del Amazon Echo, una familia de altavoces conectados a internet que responde a preguntas, ejecuta aplicaciones y permite conseguir informes meteorológicos u ordenar mercancías en Amazon.

Inicialmente, esta tecnología fue vista como una curiosidad. Sin embargo, Amazon afirma que ha vendido "millones" de dispositivos Echo, con un gran repunte durante las fiestas recientes.

Y al abrir el sistema a desarrolladores terceros, Amazon está haciendo grandes avances para aumentar su presencia en el espacio de la electrónica de consumo, afirman analistas.

Ahora Alexa se puede utilizar para poner música, ordenar comida, solicitar una carrera a Uber, atenuar las luces o proporcionar direcciones, entre otras cosas.

Bob O'Donnell, de la consultora Technalysis Research, dijo que Amazon parece estar haciendo grandes progresos integrando la amplia gama de dispositivos conectados que utilizan distintos sistemas operativos.

"Alexa se está convirtiendo en el punto central de hecho para todos estos dispositivos", dijo O'Donnell. "Los dispositivos no pueden hablar entre sí, pero pueden hablar con Alexa, lo que coloca a Amazon en una posición fuerte".

Aún más meritorio es que Amazon haya sido capaz de subir su perfil sin su propio sistema operativo o teléfono inteligente, tras haber tenido escaso éxito con la venta de teléfonos Fire.

Ben Thompson, un analista de tecnología que escribe el blog Stratechery, dijo que Alexa es un rival fuerte para erigirse como el sistema operativo dominante como centro de control de los hogares inteligentes.

"Había un ecosistema para ensamblar: más y más productos 'inteligentes', desde luces hasta interruptores, estaban llegando al mercado, pero casi todas las compañías que trataban de ser la pieza central de la casa conectada dependían del teléfono inteligente", escribió Thompson.

"Alexa... tiene todas las cualidades de un sistema operativo que tú podrías esperar: todo tipo de fabricantes de hardware están haciendo fila para construir dispositivos compatibles con Alexa, e inevitablemente competirán entre sí para mejorar la calidad y bajar los precios".

Amazon y Alexa siguen enfrentando una feroz competencia y no están ganando todas las batallas.

En el CES, el fabricante de chips de computadora Nvidia dijo que usaría Google Assistant para sus dispositivos de streaming interactivos.

Cortana, de Microsoft, ofrecerá un parlante asistente de voz para niños y familias presentado por Mattel; y también estará en el sistema del Renault-Nissan.

El refrigerador inteligente de Samsung, con un sistema de activación de voz desvelado en el CES, utiliza el sistema operativo Tizen del gigante surcoreano.

Muchos dispositivos inteligentes para la casa también se integran con el kit de inicio de Apple, que utiliza la inteligencia artificial y el asistente de voz Siri del fabricante del iPhone.

En el CES, el gigante chino Baidu presentó su propio asistente virtual Little Fish, que debutará en China este año.

Pero muchos otros están adoptando Alexa, incluyendo el grupo de robótica también chino Ubtech, el grupo de audio doméstico iHome y Dish Network para su grabadora de video digital.

Alexa, can you add rhythm & balance to my shopping cart on @amazonprimenow? #CES2017 😳 pic.twitter.com/7sywIPj4jV