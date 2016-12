Ariane 5 lanzará el miércoles dos satélites, para Brasil y para Japón

Un cohete Ariane 5 despegará el miércoles desde Kurú, en la Guyana francesa, para poner en órbita dos satélites, uno para compañía brasileña Embratel Star One y el otro para la japonesa Sky Perfect JSAT, anunció la sociedad Arianespace.

El lanzamiento está previsto entre las 17h30 y 18h45 (20h30 y 21h45 GMT) y la duración de la misión --desde el despegue hasta la separación de los satélites-- será de 43 minutos.

Esta será la undécima y última misión del año de la sociedad francesa de servicios de lanzamiento.

En el caso de Embratel Star One, este será el undécimo satélite puesto en órbita por Arianespace para la firma proveedora de servicios vía satélite de América Latina.

#Ariane5 is in the ELA-3 launch zone with both of its #VA234 passenger satellites. The launch window opens tomorrow at 20:30 UTC! pic.twitter.com/zRbFQ0MuWV