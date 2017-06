Kaspersky: Ciberataque mundial no utiliza el virus Petya

El ciberataque mundial que golpeó este martes a varios países europeos y comenzó a extenderse a Estados Unidos no utiliza el virus Petya, como se pensaba en un primer momento, indicó la empresa de ciberseguridad rusa Kaspersky Labs.

"Nuestro análisis preliminar sugiere que no se trata de una variante del 'ransomware' Petya, como sugerido previamente, sino de un nuevo 'ransomware', que nunca se había visto hasta la fecha. Por eso lo hemos apodado NotPetya", explicó la compañía rusa en su comunicado.

Los 'ramsomware' son programas malintencionados que cifran los archivos informáticos y fuerzan a sus usuarios a pagar una suma de dinero, a menudo en forma de moneda virtual, para poder recuperar su uso.

Según Kaspersky, aunque Ucrania y Rusia son los países más afectados hasta ahora, aunque otros también fueron víctimas del ciberataque, entre ellos Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos.

"Parece ser un ataque complejo, que usa varios vectores para propagarse por las redes de las empresas afectadas", dijo la Kaspersky.

Para impedir que se propague el virus, esta empresa recomienda a las sociedades atacadas que actualicen las versiones de Windows utilizadas internamente.

Varios grupos, como el transportista marítimo danés Maersk, el gigante británico de la publicidad WPP, y el grupo industrial francés Saint-Gobain sufrieron el ciberataque en Europa, y el laboratorio farmacéutico Merck fue el primer afectado en Estados Unidos.

Los sistemas de monitoreo de radiación en la siniestrada central nuclear de Chernóbil (Ucrania) también sufrieron el ciberataque, lo cual obligó a los empleados de las instalaciones a hacer mediciones con equipos portátiles.

The latest from @kaspersky researchers on #Petya: it’s actually #NotPetya pic.twitter.com/uTVBUul8Yt