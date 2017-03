Empresa de Elon Musk desarrollará implantes cerebrales

El multimillonario Elon Musk anunció la creación de una nueva empresa que buscará vincular los cerebros con las computadoras.

La firma, que se llamará Neuralink, tratará de desarrollar implantes cerebrales para combatir enfermedades neurológicas y algún día darle a los seres humanos la capacidad de dominar lo que serán unas computadoras superinteligentes, dice un artículo del Wall Street Journal citando fuentes anónimas.

Musk es conocido por su preocupación ante la posibilidad de que la inteligencia artificial algún día presente una amenaza a la humanidad. En un tuit enviado el martes, el empresario tecnológico dio pocos detalles más allá de confirmar el nombre Neuralink y de advertir del "riesgo existencial" que se corre si el proyecto no se intenta.

El emprendedor fundó la empresa de exploración espacial SpaceX y cofundó Tesla, la empresa de vehículos eléctricos, entre otras. Hoy en día es patrocinador de Open A.I., una compañía sin fines de lucro que se dedica a investigar el fenómeno de la inteligencia artificial.

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to.