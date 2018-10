Facebook nombra a un nuevo jefe de Instagram tras la marcha de sus fundadores

La popular aplicación para compartir imágenes Instagram, propiedad de Facebook, anunció hoy el nombramiento de su nuevo jefe, Adam Mosseri, después de que los fundadores de la plataforma anunciaran su marcha de la compañía.

En un comunicado, la empresa indicó que el veterano de Facebook -Mosseri lleva trabajando para la red social desde 2008- y actual vicepresidente de Producto de Instagram es desde hoy el reemplazo de Kevin Systrom y Mike Krieger al frente de la aplicación.

"Nos entusiasma dejar las riendas a un líder de producto con una gran experiencia en diseño y centrado en la confección y la simplicidad", dijeron sobre el nuevo máximo responsable de Instagram los jefes salientes.

Antes de ser nombrado vicepresidente de Producto de la aplicación para compartir fotografías en mayo pasado, Mosseri era vicepresidente de Facebook para muro ("News Feed") e interfaz.

La semana pasada, Systrom y Krieger, fundadores de Instagram y quienes se habían mantenido siempre al frente de la empresa, anunciaron repentinamente su marcha para "explorar de nuevo" su "creatividad y curiosidad".

Según la prensa especializada, uno de los motivos de la marcha de los fundadores podría ser un supuesto descontento con el rumbo que Facebook -que adquirió la compañía en 2012 por 1.000 millones de dólares- le está dando a Instagram.

Pese a operar como unidades independientes, en los últimos años la mayor red social del mundo ha tratado de integrar cada vez más ambas aplicaciones, con la idea de volver a atraer o no perder al público más joven, que tiende claramente hacia Instagram.

Según portales tecnológicos como The Verge, esto habría sido objeto de discrepancias entre los fundadores de la aplicación y la red social que dirige Mark Zuckerberg, lo que habría precipitado su salida.

De ser así, se repetiría el patrón que ya se dio con WhatsApp, también propiedad de Facebook y cuyos fundadores, Jam Koum y Brian Acton, terminaron abandonando la compañía por desavenencias con la dirección del gigante de las redes sociales.

