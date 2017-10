Falla de seguridad de Wi-Fi genera temor de ataques informáticos

Una falla de seguridad del Wi-Fi podría dejar a millones de personas que usan conexiones inalámbricas vulnerables a ataques informáticos, advirtieron el lunes el gobierno de Estados Unidos y expertos de todo el mundo.

El Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas de Estados Unidos (CERT, del inglés) advirtió que esta falla en el protocolo de cifrado WPA2 puede permitir a piratas informáticos espiar o secuestrar millones de dispositivos electrónicos conectados a redes inalámbricas.

"El aprovechamiento de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante tomar el control de un sistema afectado", dijo el CERT, que forma parte del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

La falla, descubierta por investigadores de la universidad belga KU Leuven (Universidad Católica de Lovaina La Vieja), fue bautizada KRACK, acrónimo de Key Reinstallation AttaCK (ataque de reinstalación de claves), porque permite a los atacantes insertar una nueva "clave" en una conexión cifrada de Wi-Fi.

Según el sitio de noticias Ars Technica, el hallazgo fue mantenido en secreto durante semanas para permitir que los sistemas Wi-Fi desarrollaran parches de seguridad.

Los atacantes pueden aprovechar esta falla en el WPA2 "para leer información que antes se suponía que estaba cifrada de forma segura", dijo el investigador Mathy Vanhoef en un blog de KU Leuven.

"Se puede abusar de esto para robar información confidencial, como números de tarjetas de crédito, contraseñas, mensajes de chat, correos electrónicos, fotos, etc. El ataque se puede efectuar contra todas las redes cifradas de Wi-Fi", apuntó.

"Dependiendo de la configuración de la red, también es posible inyectar y manipular datos. Por ejemplo, un atacante podría inyectar ransomware u otro malware en sitios web", explicó, en alusión a estos programas informáticos dañinos.

Aparatos equipados con todos los sistemas operativos pueden ser vulnerables al KRACK, incluido el 41% de los dispositivos Android, dijeron los investigadores belgas.

Expertos en seguridad informática señalaron que esta falla es seria por la ubicuidad del Wi-Fi y la dificultad para emparchar millones de puntos de acceso.

"Todo el mundo tiene que tener miedo", dijo Rob Graham, de Errata Security, en un blog. "Esto significa que, en la práctica, los atacantes pueden descifrar una gran cantidad de tráfico de Wi-Fi".

Alex Hudson, de la empresa británica de servicios digitales Iron Group, dijo que este hallazgo significa que "la seguridad del Wi-Fi protegido es probablemente ineficaz y no deberíamos asumir que proporciona ninguna seguridad".

Los usuarios que navegan por Internet a través de Wi-Fi deberían estar tranquilos por la encriptación en la mayoría de los sitios web, pero "casi seguro surgirán otros problemas, especialmente de privacidad con dispositivos más baratos que tienen poca seguridad", dijo Hudson en otro blog.

Especialistas de la firma de seguridad F-Secure, con sede en Finlandia, dijeron que esto pone sobre el tapete viejas inquietudes sobre la vulnerabilidad de los sistemas Wi-Fi.

"Lo peor de todo es que este es un problema con los protocolos de Wi-Fi, por lo que afecta prácticamente a todas las personas del mundo que usan redes Wi-Fi", indicaron en un comunicado.

Según F-Secure, los usuarios de redes inalámbricas pueden minimizar los riesgos mediante el uso de redes virtuales privadas y mediante la actualización de dispositivos como enrutadores.

Wi-Fi Alliance, un grupo que fija las normas para las conexiones inalámbricas, instó a los usuarios a no entrar en pánico.

"No hay pruebas de que esta vulnerabilidad haya sido aprovechada de forma maliciosa, y Wi-Fi Alliance ha tomado medidas inmediatas para garantizar que los usuarios puedan seguir contando con Wi-Fi con fuertes protecciones de seguridad", dijo en un comunicado.

El CERT dijo que los proveedores de tecnología inalámbrica fueron notificados sobre esta falla a fines de agosto para dar tiempo a realizar actualizaciones de seguridad.

"Se recomienda a los usuarios que instalen actualizaciones de sus productos y servidores afectados a medida que estén disponibles", indicó el boletín.

