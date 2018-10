Falla en red social de Google deja al descubierto datos de medio millón de cuentas

Google informó el lunes que descubrió y corrigió "inmediatamente" en marzo pasado una falla de seguridad en su red social Google+ que dejó al descubierto los datos personales de medio millón de cuentas.

Después de hallar esa falla y tras constatar una gran inactividad de sus usuarios, el gigante de internet decidió cerrar para los particulares esta red social a la que automáticamente quedan suscritas las personas que se crean una dirección de gmail.

