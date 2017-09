Google acusado de discriminación salarial por tres exempleadas

Tres exasalariadas de Google presentaron una demanda este jueves en California contra el grupo informático, estimando que sus remuneraciones fueron menores que las de sus colegas hombres, indicaron sus abogados, en otro ejemplo de acusaciones de sexismo, cada vez más frecuentes en Silicon Valley.

Google "discriminó y continúa discriminando a sus empleadas, pagándoles menos que a los hombres, a competencia, experiencia y tareas similares", ofreciéndoles menos promociones, según pasajes de la demanda, citados en el comunicado de los gabinetes de abogados que las presentaron ante un tribunal de San Francisco.

Contactada por la AFP, una portavoz de Google negó las acusaciones.

"En cuanto a esta demanda en particular, vamos a examinarla detalladamente, pero no estamos de acuerdo con estas alegaciones. Los niveles de puestos y las promociones son decididas a través de comisiones que trabajan rigurosamente (...) asegurando principalmente que las decisiones no estén influidas por consideraciones relacionadas con el género", afirmó Gina Scigliano.

La desigualdad hombre-mujer es desde hace varios años un tema sensible en Silicon Valley, cuna de las nuevas tecnologías y un sector ampliamente dominado por los hombres.

En agosto pasado, Google despidió a un ingeniero que había publicado un blog afirmando que la reducida presencia de mujeres en el sector tecnológico se explicaba por factores "biológicos".