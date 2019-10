Google lanzará su plataforma de videojuegos Stadia el 19 de noviembre

Google anunció el martes que lanzará su plataforma de videojuegos por suscripción Stadia el 19 de noviembre, con la que hará su entrada en un mercado controlado por las grandes firmas Sony y Microsoft.

En un gran evento en Nueva York, el gigante de internet aseguró que ofrecerá videojuegos en línea con la misma calidad de las consolas y que los jugadores podrán usar indistintamente un soporte u otro, entre la computadora, la televisión inteligente y el teléfono inteligente.

"Podrás jugar en cualquier lugar, en tu TV, en tu computadora e incluso en tu (teléfono inteligente) Pixel, que será el primer móvil compatible con Stadia desde el momento mismo de su lanzamiento", detalló Rick Osterloh, jefe de hardware de Google.

En principio, la oferta de Google incluirá un catálogo de treinta juegos con varias opciones de suscripción.

Una posibilidad ya disponible en preorden en la tienda en línea de Google es la de 129 dólares. A este precio, el jugador obtiene una suscripción de tres meses al paquete premium, que viene con un dispositivo Chromecast Ultra para conectarse a una pantalla de TV y un control.

Otras dos opciones se sumarán después del lanzamiento de la plataforma, una a 9,99 dólares mensuales llamada Stadia Pro, y una básica prevista para 2020, de la que se dieron pocos detalles.

Pero los "gamers" de América Latina deberán esperar para probar la plataforma, que solo estará disponible inicialmente en 14 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.

Mark your calendars! Stadia will start arriving November 19.



Need a quick guide on what exactly Stadia is? We got you covered. Become an expert in all things Stadia just in time for launch. pic.twitter.com/iwbCQiJ0CH